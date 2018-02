La foto sexy de Camila Cavallo y el piropo de Mariano Martínez

Siete meses después de de haber dado a luz a Alma, Camila Cavallo (22) recuperó su figura y retomó su labor como modelo de ropa femenina. Como parte de una campaña de trajes de baño, la mujer de Mariano Martínez (39) lució una malla enteriza con un súper escotazo.La postal generó la elogiosa reacción del actor, quien le comentó en referencia al color rojo de la prenda: "Vos, puro fuego". Además, el posteo generó una avalancha de me gusta en la app para celulares.Por otra parte, días atrás Camila le dedicó una publicación súper poética a Mariano, que ilustró con una foto de ellos abrazados contra una palmera. "Es cierto que ya nacemos enteros, que no existe una mitad que nos falta. Es cierto, o por lo menos para mí, que las medias naranjas no existen. Es cierto que tanto como venimos a este mundo, nos vamos solos. Es cierto que la felicidad comienza cuando nos amamos y nos aceptamos tal cual somos. Pero todo eso no es menos cierto que encontrar a un amor, un amigo, un confidente, un compañero de ruta es un gran mimo para el alma y el corazón. Es hermoso levantarme cada mañana y saber que cuento con él. Que él me va apoyar en mis deseos, que me va acompañar, aconsejar. Aprender el uno del otro, ayudarnos en un mutuo crecimiento, desde el amor. Cuidándonos, amándonos. Gracias por elegirnos @marianom78".