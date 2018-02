La decisión de Marcelo Tinelli de rescindir su contrato con el Grupo Indalo, la ex empresa de Cristóbal López, sigue generándole dolores de cabeza al conductor. Es que ahora se enteró que no podrá iniciar el Bailando 2018 con su característica frase: "¡Buenas noches, América!"



"Lo que faltaba. Pobre @cuervotinelli. Ahora no va a poder usar 'Buenas noches, America' su latiguillo de arranque de programa. Le pertenece a @ideasdelsur. Dolor.", informó Jorge Rial en Twitter.



El conductor de Intrusos mostró el documento que certifica que ese título le pertenece a la empresa que fundó Tinelli, pero de la que ya no es parte. Vale recordar que por esa misma razón, el conductor debió elegir un nuevo título para el programa.