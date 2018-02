Viviana Canosa negó separación: "Estoy felizmente casada"

Los viajes de Viviana Canosa a Punta del Este y Mar del Plata, sola sin su marido, hicieron que el rumor de crisis y separación de Alejandro Borensztein, con el que está en pareja desde 2011 y casada desde hace 3 años, sonara con fuerza. A través de Twitter la animadora negó todo y, en linea con las discusiones sobre feminismo que se instalaron, tildó la versión de "machista".



"¡Chicos, estoy felizmente casada! Gracias por todo. Besos", escribió Viviana en la red social. "Me impactó hoy la cantidad de mensajes que recibí preguntándome si estaba separada. La respuesta que me dieron algunos periodistas, que me llamó poderosamente la atención, es que me ven sola en Punta del Este o Mar del Plata, o con amigas o con mi socia. La verdad que viajo por una o dos noches para hacer mi programa de radio", le aseguró la conductora a Exitoína. "Me van a ver sola por que es por trabajo", remarcó.



"Cuando un hombre viaja por trabajo no le preguntan si se separó de su mujer. Me parece machista", enfatizó la periodista que contó que eligió viajar sola porque es "hiper obsesiva y responsable" con su trabajo. "Estoy muy bien y muy tranquila, con mi familia", finalizó Canosa.

