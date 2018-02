El entrenamiento de Ailén Bechara: "Estar embarazada no es estar enferma"

Embarazada de 19 semanas (5 meses), Ailén Bechara (27) no descuida su salud y su figura. La futura mamá primeriza continúa entrenando y compartió un video con tres ejercicios para mantener la línea, en su cuenta personal de Instagram."#AilenMommyTraining #SomosMamasPrimerizas ¡Hola mamás! Acá les dejo el primer vídeo con tres ejercicios que hago con @profhagonzalez Muchas me preguntan si existe algún tipo de riesgo para el bebe, ¡pero estar embarazadas no es estar enfermas! Está comprobado científicamente que la actividad física durante el embarazo es totalmente necesaria y beneficiosa tanto para nosotras como para el bebé también. Tenemos que aclarar que antes de realizar cualquier actividad debemos consultar a nuestro médico, pero si tenemos un embarazo saludable ¡a entrenar se ha dicho!", comenzó en el posteo."Tenemos dos tipos de Mamis: las que siempre entrenamos ¡y quedamos embarazadas! Y las que nunca entrenaron y quieren hacerlo durante el embarazo. En el segundo caso, les recomiendo que lo hagan en forma suave y haciendo caso a sus propias sensaciones y eviten el cansancio extremo", continuó."En este primer vídeo les hago llegar esta selección de ejercicios funcionales beneficiosos para nuestra salud lumbar y evitar en mayor medida los dolores que se nos pueden manifestar durante el crecimiento de nuestra pancita", agregó.Ailén realizó una detallada explicación de cada ejercicio. "Sentadillas de bailarina: esta variante de las clásicas sentadillas nos ayuda a fortalecer toda la musculatura involucrada en el movimiento y generar una flexibilidad dinámica de abductores muy importante para el momento de tener al bebé. Al principio les recomiendo comenzar en forma suave realizando 12 repeticiones por dos o tres series. Puentes de cadera: este ejercicio es fundamental para fortalecer toda la musculatura de la espalda baja y principalmente ¡LOS GLÚTEOS! Otro de los músculos muy importante de tener fortalecido no solo por vernos más lindas si no para activar todos los músculos que usaremos durante el parto. 15 repeticiones dos o tres series. Remo compuesto o Peso muerto: el remo compuesto es una muy buena variante al peso muerto a los efectos de seguir mejorando la salud de nuestra espalda. Como en el ejercicio anterior realizaremos 15 repeticiones dos o tres series. ¡Esta fue mi selección de ejercicios del día de hoy! Aprovechemos estos momentos de entrenamiento para conectarnos con nuestro bebé. Disfrutemos el embarazo y a MOVERNOS", finalizó.