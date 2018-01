Filtraron foto prohibida de ex Gran hermano y actual cantante

Se acaba de filtrar una foto mía la verdad q la maldad de la gente no tiene límites q mal por q hay menores q me siguen y es algo privado q debería quedar en lo privado grax a el o la hija de puta q lo hizo me robaron el cel donde tenía cosas privadas como esas — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) 30 de enero de 2018

Las hackers no paran de atacar a los famosos y en este caso, la víctima fue el ex Gran Hermano y cantante de cumbia Brian Lanzelotta. Precisamente, se publicó una captura de un chat de WhatsApp en el que hay una foto de él tomándose sus partes íntimasEl cantante se hizo cargo de la imagen y manifestó su indignación: "Se acaba de filtrar una foto mía. La verdad que la maldad de la gente no tiene límites. Que mal por qué hay menores que me siguen y es algo privado que debería quedar en lo privado. Gracias a él o la hija de puta que lo hizo".Sobre el origen de la imagen, Brian confirmó que le habían robado un celular donde tenía "cosas privadas como esa".