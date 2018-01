El paranaense Julián Serrano presentó en sociedad a su sobrino

Julián Serrano compartió en Instagram la primera foto de Luca Polo, su sobrino, hijo de su hermana Yolanda Serrano (21) y como todo lo que hace en las redes sociales se llevó miles de corazones y de comentarios de sus seguidores."¡Les presento a Luca Polo! Bienvenido", escribió el actor, junto a una tierna imagen llevando en brazos al bebé que nació el 26 de enero y pesó 4,225 kg. "Nunca me imaginé como tío joven. Creía que antes iba a ser papá, pero ¡mi hermanita me ganó de mano! Estamos muy emocionados y ansiosos por la llegada de Luca Polo. Ya no falta nada", había dicho hace unas semanas en la revista Caras."Hoy lo que más quiero es que todo salga perfecto en el próximo nacimiento. Ya me veo cambiándole los pañales y dándole la mamadera. Es mi primer sobrino y lo voy a malcriar a mi manera", contó en aquel momento.