Josefina Pouso reiteró sus acusaciones contra Roberto Pettinato

No es la primera vez que Josefina Pouso expresa las situaciones de maltrato laboral que vivió con Roberto Pettinato cuando fueron parte de Un Mundo Perfecto. Pero así como en su momento sus palabras pasaron casi desapercibidas, ahora tomaron fuerza tras la ola de denuncias contra el conductor."Celebro que esté pasando esto. Porque en su momento yo quise hablar, lo intenté, pero nadie me creyó. Está bueno que dejen de señalarnos con el dedo acusador y que empiecen a pagar los que las hacen", aseguró en El Diario de Mariana.La modelo, casi a modo de alerta a las mujeres que comienzan en el medio, lanzó: "No está bueno que te estén contando que le chuparon algo a alguien, no está bien que te quieran tocar; no está bien que te besen el cuello o que te toquen las tetas o el culo".

Josefina también habló en Todas las Tardes, el ciclo que conduce Maju Lozano. "No me daba la palabra porque le pegué en el camarín y le dije 'la próxima vez te rompo la cara y explicale a tu mujer por qué'. Hubo una trompada en el estómago. Se la pegué yo en el camarín. A partir de ese día empezó a hacerme a un lado en el programa", reveló.