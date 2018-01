"Pampita no tiene un gran contenido intelectual"

Yanina Latorre se refirió al "fenómeno Pampita", remarcó que es "siniestramente perfecta para organizar su vida". Además, sentó postura frente a la polémica Calu Rivero-Juan Darthés y afirmó: "Le creo a ella".



"Es hermoso el fenómeno Pampita, ella es un ser que? no quiero usar la palabra siniestra, porque lo siniestro se ve desde lo feo, pero es siniestramente perfecta para organizar su vida y tener a todos pendiente", arrancó diciendo al ser entrevistada por Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad,



Y siguió: "Es una chica de 40 años donde ser modelo mannequin evidentemente se le va acabando y vende como una chica de 20. Es una mina que todo lo que hace está pergeñado, pensado, se amigó con Pico el último día de la temporada, yo que estuve cerca de esa playa (en Punta del Este) veía que había todo un histeriqueo".



"Debería dar clases de cómo facturar más que nadie y ser la tapa de revista todo el verano, no es Susana o Moria, es una chica de un metro cincuenta, es chiquita, pero es el personaje del año, las limpió a todas siendo modelo y es una chica que no tiene un gran contenido intelectual, y no la estoy subestimando. Tiene una belleza divina y mantiene a todo el mundo en vilo".



Al opinar sobre la denuncia de acoso de Calu Rivero a Juan Darthés en las grabaciones de Dulce Amor, Yanina sentó su postura y afirmó que "le creo a Calu".



"No creo que mienta, no tiene necesidad, no tiene el perfil? No es Vicky Xipolitakis que es capaz de inventarte una historia para aguantar dos minutos de cámara", sostuvo.