"Sentí alivio cuando mataron a mi padre", admitió la Bomba Tucumana

Gladys, la Bomba Tucumana rompió en llanto al recordar el trato que recibía por parte de su padre: "Cuando yo digo que mi papá es un asesino, no me refiero a que andaba matando gente. Yo lo tomo como un 'asesino' por la manera en la que nos golpeaba, la violencia que ejercía sobre nosotros".



En diálogo con Infama, Gladys sintetizó sus sentimientos con una afirmación tremenda: "Mi papá era policía en la época de la dictadura militar en Tucumán y murió en un enfrentamiento con la guerrilla. Lo mataron a los 42 años. Ahí ya tenía 10 años. ¿Si me dio alivio? Sí, porque le teníamos terror, pánico. Lo veíamos aparecer y entrabamos a la casa rápido a esperar que entrara a insultarnos, a pegarnos. No entendíamos el por qué... bueno él también tomaba, era alcohólico, y fue todo horrible".