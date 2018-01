Cinthia Fernández publicó un triste mensaje en las redes sociales

En medio de una exitosa temporada teatral en Villa Carlos Paz, Cinthia Fernández transita algunos altibajos emocionales: la bailarina está en plena crisis de pareja con Matías Defederico, quien se encuentra jugando al fútbol en un club de Europa.Ante ese panorama, ambos decidieron tomar distancia y hablar lo justo y necesario, por el bien de sus hijas: Charis, Bella y Francesca."Con Matías tenemos un diálogo mínimo, solo por las nenas. Si nos preguntamos cómo estamos, empezamos a discutir y por eso preferimos hablar lo justo y necesario. Los dos tenemos errores y cuestiones por resolver, así que lo mejor es que nos calmemos. Pero esos errores no son por terceros, porque siempre le eché la culpa a él y esta vez no hubo infidelidades", confesó Cinthia, en nota con la revista Pronto, dando cuenta de su duro momento.Sin embargo, las redes sociales también se convirtieron en un espacio para que Fernández haga catarsis y deje asomar sus sentimientos. En las últimas horas, Cinthia publicó en Instagram Stories un indirecto mensaje, que refleja su estado anímico. "No me olvides", escribió la integrante de Mahatma, junto al emoji de una carita triste. ¿Habrá sido un posteo para Defederico? Esperemos que el tiempo le devuelva la sonrisa.