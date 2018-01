Catherine Fulop muestra sus curvas y se relaja en familia

Catherine Fulop (52) es una de las diosas que no pasan de moda. Con su marido y sus hijas armaron las valijas y partieron rumbo a Estados Unidos y, pese al frío, supieron aprovechar y recorrer diferentes puntos turísticos. Sin embargo, no se quedaron ahí. Después de Reyes armaron nuevamente las valijas para aterrizar en un lugar mucho más confortable en lo que a temperatura se refiere. Fueron a México para disfrutar de las playas de Cancún y todas las atracciones del país azteca. Por supuesto, su marido, Ova Sabatini (52), también está a la altura.Juntos, siguen afianzado una relación de las que casi no existen, de las que quedan pocas. Sin esconder nada, Cathy comparte el método de su éxito. "Ova es la parte favorita de mi vida. Nos elegimos cada mañana y sé que es el hombre de mi vida, el que me dio esta familia hermosa que construimos juntos. Ellos, además, son mi hogar y mis personas favoritas. Son los que hacen que todo valga la pena. Los cuatro somos un gran equipo".Tirados en la arena, con sus cuerpos bronceados, tomaron sol y se dieron algún que otro chapuzón. El descanso seguirá por algunos días más y luego volverán al país para encarar el año con las pilas recargadas. A Fulop le llegaron diferentes propuestas de trabajo que le permitirán volver al ruedo.