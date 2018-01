Reconocida periodista reveló divertida anécdota que le sucedió en la intimidad

Me meto en la ducha. Empiezo a ver nublado. "Me voy a desmayar", pienso. Me siento en la bañera para aminorar el golpe. Ya no veo nada, todo es una nube. Me toco la cara: tenía puestos los anteojos empañados. Bai. pic.twitter.com/ihXH0FsBbp — Florencia (@fetcheves) 26 de enero de 2018

Lejos de las noticias que brinda en el noticiero de TN, Florencia Etcheves se convirtió en el centro de atención en las redes sociales tras compartir un desopilante momento que vivió en el baño de su casa."Me meto en la ducha. Empiezo a ver nublado. 'Me voy a desmayar', pienso. Me siento en la bañera para aminorar el golpe. Ya no veo nada, todo es una nube. Me toco la cara... tenía puestos los anteojos empañados. Bai", escribió en Twitter.Además, la conductora de Meta Data acompañó sus líneas con una foto de Fabio Alberti encarnado como Coti Nosiglia, el famoso personaje que le dio vida a "Boluda total" y que también hizo estallar de risa a los televidentes con sus relatos.La publicación se ganó los corazoncitos de sus seguidores, retweets y una larga lista de comentarios.