Gasalla realizó polémicas declaraciones sobre el acoso sexual

Tras la ola de denuncias por acoso sexual que se dieron en Estados Unidos y también en nuestro país, como sucedió con Tristán, quien fue denunciado por Rita Pauls, su ex compañera de "Historia de un clan", Antonio Gasalla brindó su opinión y generó polémica.



"Cuando se dedican a hablar de que un tipo acosó a alguien, salen 50 mil acosadores desde el año 20 hasta ahora", disparó el artista.



Por otro lado, se refirió a los medios de comunicación a la hora de informar estos casos: "Acá se pone de moda que hay mujeres acosadas y por día el periodismo muestra 50 mujeres".



Además, consideró que las denuncias por acoso son parte de una "moda" y expresó: "Parece que durante los últimos 50 años casi todo le pasó a las mujeres".



Por último, contó: "En el mundo del espectáculo hay mucha gente que le interesa más salir en pelotas que actuar", y agregó en diálogo con Radio Mitre: "Hasta que las mujeres no digan 'basta no me pongo una tanga tan chiquitita' van a seguir en pelotas. Les gusta que las vean en bolas pero no les gusta que después digan algo de ellas".