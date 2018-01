A días de ser mamá, la China Suárez reveló cómo quiere que nazca su bebé

Chillin' @casachicoficial @kosiukooficial Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el Nov 16, 2017 at 7:55 PST

???? #lasfotosderufi @sweetladybychina Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el Nov 16, 2017 at 6:34 PST

#VosEstasDeModa #ITFashionTruck @mercadolibre.arg Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el Nov 8, 2017 at 8:03 PST

?? @chinabyantolin Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el Oct 26, 2017 at 4:26 PDT

La actriz que fue mamá por primera vez de Rufina, de 4 años, fruto de su relación con Nicolás Cabré, declaró a la revista Para Tí que le gustaría tener un parto natural, pero aclaró que no está obsesionada con eso."No tengo esa obsesión de algunas mujeres por el parto natural", aseguró y agregó: "Lo dejo en manos de Dios y de la ciencia"."Rufi venía para parto natural y fui a cesárea porque tenía una vuelta de cordón y mi obstetra decidió llevarme a quirófano. Perfecto. ¡No tengo nada para objetar! ¿Mirá si teniendo una buena clínica, anestesia peridural, médicos preparados para ocuparse de mi parto voy a ponerme a dar indicaciones sobre cómo tiene que nacer mi hijo?", explicó la China.Al ser consultada sobre si alguna vez se había planteado un parto en su casa, fue tajante: "¡Ni loca! Nada me interesa menos que parir como una hembra. Yo soy muy amiga de Paula (Chaves) y ella es lo opuesto a mí, le gusta todo muy natural y el parto lo menos medicalizado posible. El otro día le dije 'yo no pienso parir en una pelopincho en casa, no me quieras convencer' y nos reíamos. Imaginate que ya me está enloqueciendo con la teta".¿A Rufina la amamantó mucho tiempo? "Tres meses, porque después me quedé sin leche. Ahora veré qué pasa, pero no pienso sentir culpa si no puedo amamantar a mi próximo hijo hasta los dos años", aseguró.Mirá algunas fotos del embarazo de la China Suárez: