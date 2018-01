Elton John dice adiós a los viajes con una megagira de tres años

"No haré más giras", dijo el popular pianista y cantante británico de 70 años que llena estadios de todo el mundo hace casi medio siglo, en un evento de gala en Nueva York donde la prensa fue convocada con gran expectativa.



"He tenido una vida increíble y una carrera increíble pero mi vida cambió, las prioridades de mi vida cambiaron" y ahora "son mis hijos y mi esposo y mi familia", afirmó el músico al periodista Anderson Cooper, tras un miniconcierto ante cientos de periodistas e invitados y una presentación de su carrera en realidad virtual.



Sir Elton John, como es conocido tras recibir el título de caballero de la reina Isabel, dijo que sus dos hijos, Elijah y Zachary Jackson, tendrán 8 y 10 años cuando la última gira termine.



"Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no quiero que ellos me extrañen", afirmó el tercer artista más exitoso de la historia después de Elvis Presley y los Beatles, teniendo en cuenta su presencia en la lista de las más escuchadas en Estados Unidos.



"He estado en la parte trasera de una camioneta desde los 16 años", dijo este músico que ha vendido más de 300 millones de discos, y es ganador de cinco Grammy y un Óscar. Aunque no ha perdido el entusiasmo de presentarse ante el público, confesó que en vez de viajar desea más que nada llevar cada semana a sus hijos a la academia de fútbol.



El último adiós







Pero antes ofrecerá una última gira de tres años que arrancará en septiembre en Allentown, Pensilvania, en el este de Estados Unidos, y tendrá todo su vestuario diseñado por Gucci, "una manera de decir adiós con una explosión", explicó. "Y de dar las gracias".



Prometió que nunca dejará de crear. Espera grabar más álbumes, escribir más musicales y seguir ofreciendo conciertos en Gran Bretaña.



"Seré creativo, espero, hasta el día que muera", dijo Elton John, actualmente con presentaciones en Las Vegas hasta mayo.



El autor de "Rocket Man", "Dont Let the Sun Go Down on Me" y "Like a Candle in the Wind" está casado con el cineasta canadiense y exempresario publicitario David Furnish, de 55 años. En la década de 1980, fue una de las primeras grandes celebridades que reveló públicamente su homosexualidad.



Recordó que en 2017 estuvo enfermo siete semanas, incluidos 12 días en el hospital, tras contraer una rara infección bacteriana luego de un concierto en Chile.



"Pero igual hice ese año 96 conciertos", acotó en el evento celebrado en Gotham Hall, un antiguo banco convertido en lugar de eventos en el medio de Manhattan donde los camareros ofrecían champán y bocaditos de tempura de camarones. Aseguró que hoy goza de buena salud.



Elton John ha generado décadas de éxitos. Su estilo amalgamó el viejo piano R&B de los inicios del rock n roll con influencias del Gospel y con una base sólida de música clásica.



También conquistó el éxito como compositor de musicales, incluido "El Rey León", en cartelera en Nueva York y Londres hasta hoy y que le llevó a obtener un Óscar en 1995, "Billy Elliot" y la próxima adaptación de "El diablo se viste de Prada".



La revista Forbes lo sitúa en el lugar 26 de las celebridades mejor pagadas. Su fortuna personal es estimada en más de 400 millones de dólares.



En los años 1980, el músico entró en una espiral desenfrenada de cocaína, alcohol y sexo, de la que se considera un superviviente, dado que el sida empezaba a causar estragos entre los homosexuales.



Una década después, decidió dedicarse de lleno a recaudar fondos para combatir la enfermedad, lo cual le valió incluso un premio de la Universidad de Harvard en noviembre pasado.



Luego de su lucha contra la adicción y la depresión, el álbum número 30 de Elton John y el último grabado en estudio, "Wonderful Crazy Night", de 2016, exuda alegría. Una colección que reúne sus grandes hits, titulada "Diamonds", fue lanzada el año pasado.