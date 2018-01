Eva Bargiela, la ex de Facundo Moyano, lució su lomazo

@sweetvictorian ?? Una publicación compartida de eva? (@evabargiela) el Ene 23, 2018 at 9:03 PST

A fines de agosto Eva Bargiela (25) abandonó su habitual silencio ante los medios cuando le confirmó a Ciudad su separación de Facundo Moyano (33), apenas comenzaron a circular los rumores de affaire con Nicole Neumann. Pasada la crisis, la azafata de La Tribuna de Guido (lunes a viernes a las 22.30 por eltrece) pasa sus fines de semana en Pinamar, donde posó con una sensual trikini para una producción de fotos exclusiva.En una charla, la diosa contó cómo comenzó su 2018: "Me fui a Punta del Este a pasar Año Nuevo con amigos y me quedé allá 10 días. Y como mi familia está en Pinamar, los findes voy para allá, pero estoy trabajando de lunes a viernes con Guido Kaczca. Además, trabajo como modelo desde los 14 años, siempre tengo campañas y desfiles".-¿Arrancaste el año sola?-Sí, soltera, solterísima.-¿Qué pasa con los hombres?-No sé. La verdad, me encantaría conocer a alguien, pero tampoco cualquier hombre. No me voy a poner a salir con alguien por estar? ¡Y no tengo ganas de volver a equivocarme! Me manejo con prudencia, pero todavía no conocí al indicado que me genere ponerme en pareja.-Pero seguro que tendrás las casillas explotadas de mensajes de pretendientes?-Bueno, eso siempre, ja, ja. Obvio, pero soy muy cuidadosa con eso. Pasa que a mí no me gusta salir en una cita a solas. Primero prefiero conocer a la persona en un grupo de amigos. Me resulta muy incómodo estar cara a cara con alguien que no conozco, prefiero salir con alguien una vez que ya sé que me gusta y que tenemos buena onda.-¿Saldrías con una persona mucho más mayor que vos?-Es que no salgo por salir. Si salgo es porque me gusta, estoy enamorada y es alguien con quien puedo proyectar una vida. Si es una persona que está en otra sintonía, prefiero quedarme en casa.-Hablaste de no volver a equivocarte ¿Fue lo que te pasó con Facundo Moyano?-Siento que las relaciones funcionan o no funcionan, y en nuestro caso, no funcionó. Nos debemos haber equivocado los dos para que no funcione, no le echo la culpa a él.-Desde que se separaron tras los rumores de affaire con Nicole, ¿volvieron a hablar?-Sí, hablamos alguna que otra vez. Nada demasiado profundo.-¿Te mandó mensajes para Navidad o Año Nuevo?-No, no. Eso no importa, ja, ja, ja.-¿Te volvió a mensajear en el último tiempo en que estuvo en crisis con Nicole?-No, no-No estaríamos creyéndote mucho-Bueno, esa pregunta la borramos, ¡y listo! Ja, ja.-¿Seguís sintiendo cosas por Facundo?-Le tengo cariño y respeto, porque por eso estuve tanto tiempo con él. Sino, hablaría mal de mí que fuera indiferente con una persona por la que sentí tantas cosas. Si bien pasó hace un montón, no fue hace tanto que nos separamos.-En una entrevista con Tienen la palabra, Facundo dijo que su relación con Nicole lo perjudicó. ¿Qué pensás?-Yo creo que lo perjudicó, pero no por ella. Se lo puso en un lugar frívolo, mediático, todo el tiempo se lo quiere vincular con una u otra chica y eso para un político no está bueno. Está bueno que se hable de su trabajo, sus proyectos. Y cuando se habla más de él en los programas de chismes que en los de política, de algún modo lo termina perjudicando.-Sos licenciada en marketing, sabés de lo que hablás. ¿Le dabas consejos cuando eran novios?-Sí, sé, je, je. Pero yo nunca me metí en su trabajo. Sí opinaba, me contaba cosas y le daba mi punto de vista, pero no me puse a asesorarlo mucho menos. Alguna que otra cosa en las redes sociales, capaz, pero no más que eso.