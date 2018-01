Beatriz Salomón: "A veces las mujeres son un poco calienta braguetas"

En medio de las acusaciones por acoso que Rita Pauls le hizo a Tristán, así como se sumaron voces de condena hacia el actor, son varias las mujeres que salieron a defenderlo. Así como Carolina Papaleo lo justificó por su edad, ahora lo bancó Beatriz Salomón.



"Tristán es un señor, un caballero, jamás me faltó el respeto, y nunca vi que acosara a alguna compañera mía. Es un profesional como quedan muy pocos sobre el escenario", dijo la actriz en El Tratamiento.



"Está bien que un hombre piropee. Chicas, se están yendo de mambo. ¿Un cómico no puede hacer más chistes? Varios productores me han tocado la puerta de mi habitación en alguna gira, y está en uno decir que no", expresó la icónica vedette.





En ese sentido, Salomón lanzó una polémica frase: "No estoy defendiendo a los hombres, pero a veces las mujeres son un poco calienta braguetas. Para tener laburos, para estar primeras en un cartel o tener otras cosas". Además, agregó: "Si no tenés personalidad no podés trabajar de esto. En mis 35 años de trayectoria, todos quisieron tener algo conmigo. ¿Los tengo que fusilar a todos?".



Para terminar, Beatriz también salió a defender a Cacho Castaña por la frase sobre la violación. "¿Sabés a todos los cómicos que escuché decir la frase que dijo Cacho? Y el público se mataba de risa. Es una frase hecha, no lo dijo por maldad", expresó tajante.

Fuente: Exitoína