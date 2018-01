La hermana de Lourdes Sánchez luce sus curvas y despierta suspiros

D?? ?? ??? ??? Una publicación compartida de Manuela Sánchez (@manu.sanchezl) el Ene 22, 2018 at 10:15 PST

La bailarina Lourdes Sánchez compartió nuevamente postales bajo el sol acompañada porManuela Sánchez, su hermana menor.Instaladas en Villa Carlos Paz, donde la mujer del Chato Prada llevó su espectáculo infantil El Universo de Lourdes, las correntinas se divirtieron ante las cámaras en bikini. Así, Manuela se repartió entre tiernos momentos junto a su sobrino Valentín (1), y sus poses sexies en traje de baño.En diálogo con Ciudad, admitió: "Me encanta ir al gimnasio". ¡Y los resultados están a la vista! En su rutina habitual, Manuela trabaja como empleada administrativa en el Poder Judicial de Corrientes. Además, descartó trabajar en con Lourdes en teatro o televisión: "La verdad que no me veo. Trabajo en Corrientes y me gusta mucho lo que hago, quizás en un futuro podría, ser pero ahora no".Dueña de una figura escultural, la joven dejó sin aliento a más de un usuario de redes sociales. ¡Ah! Y para que todo quede en familia, quien ofició de fotógrafo fue nada menos que Julián (33), el hermano ¡re fachero! de las diosas.