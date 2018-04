Karina Jelinek: Un corazón "sin GPS" y fotos para ponerle más calor al verano

Punta del Este es uno de los destinos preferidos de las famosas y famosos argentinos, debido a sus bellas playas, su clima y la cercanía con la Ciudad de Buenos Aires.El rincón glamoroso de Uruguay recibió para Año Nuevo a Karina Jelinek, una de las mujeres argentinas más lindas, que también decidió cruzar el Río de la Plata para recibir el 2018."Estuve veinte días alternando descanso y producciones. Fui con tres amigas, Kenys, mi peluquero y Nico, mi estilista. Hice desfiles, fotos para editoriales y volví soltera", confesó la morocha.Y completó: "Jamás busco novio, mi corazón no tiene GPS. Pero sí hay candidatos que siempre me invitan a salir. Sigo sin compromiso por ahora y así estoy bien. Con Nicole Neumann hablábamos que ser soltero también es divertido, pero a veces me gusta dormir cucharón y acompañada", dijo a Primiciasya.