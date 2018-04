Tras polémicos dichos, Cacho Castaña suspendió recitales por su estado de salud

Espectáculos Cacho Castaña pidió disculpas tras frase sobre la violación que generó repudio

"Ayer lo revisó el médico porque estaba con presión muy alta, se hicieron los estudios y, sostuvo Patalano en declaraciones al canal América.Además,De esta manera, se refirió a la gran polémica que generó el cantante por su frase: "Ante una violación inevitable, relájate y goza".A partir de ese momento, llovieron las críticas hacia Cacho, quien horas después salió a pedir disculpas: "No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años".Todo se inició cuando Castaña indicó: "Pienso que pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense? Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas"."En medio del linchamiento mediático al que es sometido y para preservar a su público ante amenazas de escrache, Cacho Castaña suspende sus actuaciones en Mar del Plata. El cantante Cacho Castaña, que tenía previsto presentarse mañana y el próximo 7 de febrero en el teatro Radio City de Mar del Plata, decidió suspender las funciones por cuestiones de salud. Las mismas están directamente relacionadas con la angustiante situación que vive desde el momento en que tuvo aquel desgraciado comentario que, fuera de todo contexto, lo puso en la picota de un grupo de organizaciones que militan la noble causa contra cualquier forma de violencia de género", manifestó el letrado."Esta situación podía afectar a otros colegas, como la señora Fátima Florez que tiene previstas presentaciones en el mismo escenario y es absolutamente ajena a la situación planteada. Ese viejo lema que dice el pez por la boca muere podría ser hoy reconvertido en el pez por la boca es perseguido, torturado, lastimado y finamente sometido a un linchamiento salvaje. Así es la vida de Cacho Castaña por estas horas. Ni más ni menos que sometido a un proceso de linchamiento mediático alentado por diversas organizaciones que dicen defender y rescatar valores contra diferentes formas de violencia, especialmente la de género", cuestionó el letrado.Y concluyó: "Llama la atención que personas que persiguen tan noble causa se muestren tan animadas a sostener una persecución despiadada que no se detiene ni ante la sincera disculpa, ni ante el reconocimiento mortificado y ni siquiera ante la voluntad de emprender acciones concretas para remediar el error cometido".NA