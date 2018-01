Superó definitivamente el cáncer de mama y compartió su felicidad

El 2016 fue un año fatídico para Natalie Weber. Luego de perder un embarazo de tres meses, a la modelo le detectaron un cáncer de mama. De inmediato, la compañera de Mauro Zárate se puso en manos de profesionales para superar la enfermedad y el tratamiento resultó satisfactorio.El último chequeo que le realizaron los médicos le confirmó que ya no tiene la enfermedad y en las redes sociales, Natalie compartió con sus seguidores la felicidad por la buenísima noticia:"Resultado de mi control: ¡SANA y LIMPIA de enfermedad! No tengo palabras para agradecer a mi médico, el más groso del mundo @drmaengel, ¡le debo mi vida! A mi mamá que nunca me dejo caer y siempre me empujó para adelante y a vos mi amor... El amor sana, vos me sanaste el alma con tu amor... ¡Y sobre todo gracias a Dios y gracias a todos ustedes por sus mensajes de apoyo! Sean felices, vivan, rían, bailen. ¡Qué lindo poder hacer todas esas cosas! ¡¡¡Estoy feliz!!! ¡¡¡A VIVIR!!! ".El emotivo mensaje fue acompañado por una selfie en la que se ve a Natalie y a Mauro sonrientes frente a la entrada del Hospital Alemán.