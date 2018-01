Tristán se defendió de una acusación de acoso y se cruzó con Cinthia Fernández

Tristán se defendió de la acusación de acoso realizada por Rita Pauls, quien dijo que el actor le susurraba groserías y frases de contenido sexual al oído mientras grababan la serie televisiva "Historia de un Clan".Además, y tras negar los hechos denunciados en un programa radial por la joven actriz, Tristán se cruzó al aire con Cinthia Fernández por una causa del año 2007, en la que la bailarina lo denunció por "lesiones y amenazas" cuando compartían elenco en la obra "Más loca que una vaca".Este lunes, en el programa de Mariano Iúdica del canal América, Tristán empezó por defender su nombre, atacó a Fernández y le reclamó lo que le debe por el juicio que perdió con él.Durante el cruce que mantuvieron en vivo, la bailarina expresó: "Estoy feliz que pase esto, que este acorralado por todos lados.Tuve que esperar muchos años, el bajón me lo comí, me como un juicio, pero estoy feliz que pase esto".Y casi sin dejarlo hablar, concluyó: "Te mando un beso, seguí acosando a la gente. Vos tenés hijas mujeres, qué pena. Ojalá nos les pase a tus hijas. Sos un excelente profesional, pero como hombre sos desagradable".

La polémica se desató luego que este fin de semana la actriz Rita Pauls contara en un programa de radio que durante la filmación de los capítulos de "Historia de un clan", dirigida por Luis Ortega, vivió varias situaciones incómodas y que el comediante en reiteradas oportunidades le susurraba frases sexuales al oído."Tristán tiene tendencias maltratadoras muy fuertes con las mujeres. Tuve un par de episodios muy feos con él", relató la hija del escritor Alan Pauls en diálogo con el ciclo radial DucaJazz.La actriz comentó que nunca había vivido una situación similar y que el humorista la hacía sentir muy incómoda."No estaba al tanto de nada. Honestamente te lo puedo asegurar, te lo juro por mi madre muerta y por mi hijo muerto.Cuando hablo, lo hago de frente, no a escondidas. En la oreja no hablo. No me atrevo a decir groserías cuando estoy laburando, más haciendo un papel como el que hice, que merecí la entrega de un Martín Fierro", dijo Tristán en declaraciones al programa Infama.Y concluyó: "Me parece que acá se quieren colgar. Conmigo no.Voy a ir hasta las últimas consecuencias, voy a iniciar acciones legales y ya hablé con mis abogados. Esta chica quiere ser famosa me parece".