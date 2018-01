Mariano Martínez mostró sus cicatrices y bastante más

. Smile werewolf ? Una publicación compartida de Mariano (@marianom78) el Ene 16, 2018 at 11:24 PST

Cuando Mariano Martínez (39) era apenas un nene conoció el dolor. Es que a los 9 años el actor sufrió un terrible accidente que casi le cuesta la vida. Por obra del destino, después que lo atropellara un colectivo y lo dejara tres años en silla de ruedas, el galán volvió a caminar. Claro que las cosas no fueron tan sencillas como pueden parecer a través del relato.El mismo, hace un tiempo, habló del asunto con Gente. "Me pisó un colectivo. Yo salía de mi primera clase de dibujo y el bondi pasó muy rápido. Estaba con unos amigos y cruzaba para comprar leche, intenté esquivarlo, pero me agarró la pierna izquierda. Ni me vio, menos mal que le gritaron para advertirle y frenó. Si no, no estaba acá", relató entonces. "Estuve a punto de morirme. Tenía una gangrena impresionante, una semana más y me cortaban la pierna. Me dijeron que si pasaba a la otra, la infección me llegaba a la aorta y me moría. Fue surrealista, para un nene de 9 años es mucho", sumó.Tan intensa y traumática fue aquella experiencia que las dos enormes cicatrices que tiene en su pierna lo avergonzaron durante años. "Crecí de golpe. Me sentí discriminado. Los chicos son muy crueles y la pasé fea. Me daba vergüenza mostrar la cicatriz, que me atraviesa toda la pierna. Sobre todo a esa edad donde todo gira en torno a 'las chicas y los chicos'. No quería ir a una pileta, siempre andaba en pantalones largos", recordó. "Ahora, al contrario, me da orgullo porque es algo superado en la vida", agregó.En su cuenta de Instagram se muestra en traje de baño, dejando al descubierto las marcas del terrible accidente, algo que había hecho el año pasado por primera vez con una fotografía en la que escribió: "El tiempo acomoda todo".