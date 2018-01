Hoy gym en casa ???? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Ene 18, 2018 at 2:46 PST

Paisajes y este ??? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Ene 18, 2018 at 9:40 PST

Era perderlo o perderse Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Ene 17, 2018 at 8:24 PST

Libertad Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Ene 16, 2018 at 8:54 PST

Para no perder la costumbre, y con el clima invitándola a quedarse en bikini por siempre, Sol Pérez publicó una serie de fotos de alto voltaje. Además, posteó unas frases que hicieron preguntarse a sus seguidores a quien estarán dedicados."Abrir los ojos y no confiar en todos. . . de diez ovejas, nueve son lobos", escribió junto a una foto donde posa desafiante y en topless.Luego hizo pública una imagen de su ya famosa cola junto a una frase que forma parte de la canción "Algo Tiene", de Natalie Pérez."Supiste encontrar las palabras que a mi me sacaron las ganas de hablar?", citó Sol junto a una infartante postal. Y en otra de las imágenes escribió: "Hay que tener en cuenta que las personas NO cambian".