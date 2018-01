Flavio Mendoza recordó a su mamá, antes del nacimiento de su hijo

El dolor por la pérdida de su mamá, Zulma Guasconi, quien falleció en septiembre pasado tras padecer complicaciones por una cirugía de cadera, sigue instalado en el corazón de Flavio Mendoza (43). Y en una nota a corazón abierto, el coreógrafo se refirió a la tristeza que le genera que su hijo en camino, a quien va a tener gracias al método de subrogación de vientre, no pueda conocer a su abuela.



"Me hubiera encantado que mi mamá tuviera a mi hijo a upa un tiempo, y después que fuera lo que Dios quisiera. Sé que desde algún lugar mamá me está protegiendo", expresó el creador de Stravaganzo en diálogo con La Once Diez.



Por otro lado, se refirió al homenaje a su madre que incorporó en su espectáculo: "Fue difícil para mí poner eso porque es un audio que me había mandado cuando se enteró que iba a ser papá".



"Yo me doy vuelta y me quedo de espaldas porque lloro todas las santas noches, es un dolor que nunca se cura", cerró Mendoza, quien en algunos meses vivirá la felicidad más grande al cumplir el sueño de ser papá.