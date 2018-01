Gladys Florimonte dio detalles de su agitada y desconocida vida sentimental

Gladys Florimonte hace reír con sus extravagantes personajes desde hace décadas, pero muy poco se conoce de su vida personal. La humorista es súper bajo perfil y si bien trabaja de exponer su cuerpo a diario (ahora protagoniza Explosivos en Carlos Paz), prefiere resguardar su interior.



De hecho, Gladys jamás blanqueó una pareja, pero eso no quiere decir que no haya tenido suerte en el amor. Está de novia hace muchos años con un hombre fuera del medio a quien logró mantener alejado de los fotógrafos. "No me interesa que aparezca públicamente. Mi vida privada es mía y bien privada. Él quiere estar en el anonimato", explicó la humorista en diálogo con la revista Pronto.



A sus 59 años, Gladys confesó también que nunca tuvo deseos de ser mamá, así que su costado maternal lo canalizó con sus sobrinos. Dice que por ellos se desvive. Su novio tampoco tiene hijos y viven en casas separadas. "No pienso volver a compartir el techo con nadie. No me interesa, así estoy tranquila. Igual, reconozco que soy muy enamoradiza", confesó.

Además, la humorista reconoció que no le faltó vivir nada en términos de amor. Fue infiel, la descubrieron y la dejaron. También le fueron infiel, otra pareja la abandonó y ella quedó destrozada. "Tuve una vida sentimental agitada y ahora sólo busco paz y tranquilidad", admitió.



En otro tramo de la nota, Florimonte habló sobre una realidad poco explorada de los actores. La fluctuación del trabajo: hay momentos de furor y momentos en los que el teléfono no suena. "Después de Brigada Cola tuve un bache laboral importante y lo mismo me pasó después de Chiquititas. Aunque fueron dos programas muy exitosos, cuando se terminaron pasé un tiempo largo sin volver a la televisión. Por suerte, nunca dejé de hacer teatro".



En la recordada tira infantil creada por Cris Morena, Gladys interpretó a la celadora del hogar durante el primer año. Al término, no tenía ni para pagar la luz. "La pasé fulero: fueron siete años sin trabajar en TV. Estuve mal, mal, y le pedí a Emilio Disi, que estaba en América haciendo un programa con Mario Sapag que me diera una mano. Emilio me hizo poner y la piloteé. Después llegó la gran popularidad gracias a Marcelo Tinelli y todo cambió", cerró.