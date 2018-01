Florencia de la V: "Mis hijos ya saben cómo llegaron al mundo"

Florencia de la V contó que sus hijos, Isabella y Paul Goycochea, le preguntaron sobre su origen y ella les dijo la verdad. "Para ellos es súper natural", aseguró.



"Ellos saben cómo llegaron a nuestras vidas y es súper natural para ellos cómo llegaron a casa. Me preguntaron hace dos años y lo único que teníamos que hacer era responder", confesó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.



En este sentido, reflexionó sobre la repercusión que hay en la gente frente a quienes deciden tener hijos subrogando un vientre: "Quizás hace unos años había como toda una historia en torno a esto, pero ahora con todos los casos que hay y con los que vendrán, ya es algo mucho más natural".



Y se refirió a la reacción de sus hijos, Paul e Isabella, cuando supieron que habían sido traídos al mundo de esa forma. "Nosotros hemos sido criados con un chip, y con ciertos mandatos, y hoy las cosas son muy diferentes, ellos saben todo y se lo tomaron lo más naturalmente", precisó en nota con Catalina Dlugi.



Asimismo, en referencia a la generación de sus hijos, consideró que "ellos nos enseñan más a nosotros, porque tienen mucha libertad en el pensamiento". Comparó entonces que "no son como nosotros que veníamos con los prejuicios de nuestros padres, de nuestros abuelos".



Por último expuso que "ellos ya saben todo, no son como antes, un día mi hija me dijo 'yo no como más pollo porque no me gusta que maten al animalito para que lo comamos nosotros'". "Los chicos hoy tienen un razonamiento muy avanzado y piensan de otra manera", concluyó.