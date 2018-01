María Julia Oliván revolucionó la web con una foto hot dedicada a un famoso

María Julia Oliván está lejos de exponer toda su sensualidad en las redes sociales. Sin embargo, la periodista se sintió desafiada por un comentario de Santiago del Moro, y revolucionó las redes con una imagen hot."Hoy en Santiago del Moro criticó mi cuenta de Instagram porque no tenía nada hot. Me tocó el orgullo, así q acá va este intento de #sexyselfie dado que mi fotógrafo personal duerme como un tronco!!", escribió la panelista de IntratablesEn la selfie se la ve a Oliván en ropa interior luciendo su cola, y también acompañada de un mensaje para su suegro: "Antes de que me rete mi suegro te aclaro: es en joda esto Nico!!".