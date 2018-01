Nancy Pazos posó muy sexy y contó detalles de su transformación física

#sunset en #lapostadelcangrejo ?????? Una publicación compartida de Nancy Pazos (@nancypazos) el Ene 11, 2018 at 6:33 PST

???????? Una publicación compartida de Nancy Pazos (@nancypazos) el Ene 4, 2018 at 1:03 PST

Tras un año laboral muy intenso por su participación en el Bailando y su rol de panelista en Los Ángeles de la Mañana, Nancy Pazos (49) viajó a Punta del Este para descansar junto a sus hijos Teo (16) Nicanor (14) y Tonio (8), frutos de su relación con Diego Santilli, y su novio desde hace un año y medio, Ignacio Iparraguirre (41).Allí, la periodista -que semanas atrás se despidió de LAM- posó muy sensual en bikini para revista Pronto y contó cómo hizo para adelgazar 18 kilos: "Cuando estaba en el Bailando, me contactó una médica, que me decía que vino a implementar en Argentina un método que estaba muy trabajado en EstadosU nidos y buscaba a alguien que lo hiciera conocido".¿En qué consiste este método: "No se dedica a adelgazar gente sino que te da herramientas más saludables y adoptes hábitos en tu vida que ayudan a que levantes el sistima inmunológico. Así que comencé con esos cambios en mi vida cotidiana, una dieta determinada y fue difícil. En un mes adelgacé 10 kilos. Y ni me di cuenta. No es que lo adelgacé sufriendo o que corrí 5 kilómetros por día. Nada. No me moví, no hice ninguna actividad física. La dieta es importante y el logro de esta médica es que reordena hormonalmente al cuerpo para que esté saludable".Nancy aseguró que la transformación llegó en el momento justo: "A mí me pasó que, desde que pasé mi crisis personal por la separación y todo eso, para poder recuperar mi peso y bajar 18 kilos tuve que primero recuperar mi interior. Y cuando lo recuperé recién estuve preparada me dije que ahora iba por el detalle, que es ella fuera, el envase. Y creo que es lo que se nota".