Diego Brancatelli relató en la red el violento episodio que vivió en plena calle, cuando motochorros lo interceptaron, golpearon y asaltaron en el barrio de Villa Urquiza.



"Me acaban de asaltar unos motochorros en Av Triunvirato casi La Pampa", contó el periodista en su cuenta de Twitter.



Y agregó: "El de atrás sin casco. Me pegaron un golpe y salieron sentido Av de Los Incas. Me llevaron el celular".



Además, realizó una queja a Horacio Larreta por la falta de policía en el lugar. "¿Policía? Nada. ¿Cámaras? Ninguna. Hay una a 200 mts. ¿Las podrá hacer revisar @horaciorlarreta? Gracias", concluyó.