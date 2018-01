Zaira Nara sobre audios que Maxi López: "Hay que denunciarlo"

Tras la difusión de los violentos audios que Maxi López le envió a Wanda Nara, Zaira eligió hablar del tema en Morfi (Telefe). "No me parece que estos audios se publiquen, tampoco me parece que nosotros lo hablemos, a mi realmente me duelen. Me duele ver a mi hermana mal, me duele que sea el padre de mis sobrinos", expresó sobre lo ocurrido con su hermana."Sé cosas tan íntimas que es como muy fino el hilo. Me dan ganas de contar un montón de cosas como si estuviera sentada en el living de mi casa y no lo estoy", agregó.La menor de las Nara contó, además, la conversación con Mauro Icardi, actual pareja de su hermana. "Como hermana, primero le pregunté si hizo la denuncia y segundo le dije '¿cómo puede salir este audio?' pero porque me parece que también ayuda a lastimarla a ella, no sale beneficiada"."Acá lo único que la puede ayudar es la Justicia. Lamentablemente ella sufre más cuando estamos todos hablando de esto porque lo sigue escuchando y se sigue mediatizando una situación que es dolorosa para ella y para toda la familia", cerró diciendo Zaira.