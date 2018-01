Los insultos de Maxi López a Wanda Nara: "Idiota, tarada, imbécil..."

La relación de Wanda Nara con su ex marido Maxi López no tiene vuelta atrás, pero los violentos mensajes del jugador del Udinense hacia la rubia parecen escalar sin fin. En las últimas horas se conocieron nuevos audios donde la trató de idiota, se vanaglorió de su vida sexual y apuntó contra la nula intimidad que tendría ella con Mauro Icardi.Lo cierto es que éste es sólo un capítulo más de las interminables y violentas peleas telefónicas que mantienen desde que se separaron en 2013."¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene, mog. . . ", le habría dicho Maxi durante el cumpleaños número siete de Constantino, donde milagrosamente se los había visto posando con sus actuales parejas como una verdadera familia ensamblada.Pero las agresiones vienen desde mucho tiempo atrás. En mayo de 2014 se dio a conocer una de las primeras conversaciones telefónicas donde se pelean por el horario en que Maxi iría a buscar a sus hijos. "Tarada", "imbécil", "pelot. . . ", "mog. . . de mier. . . " fueron algunos de los epítetos que el delantero le arrojó a Wanda.En un audio posterior en el cual discuten sobre donde van a realizar el cumpleaños de uno de los chicos, Maxi se resiste a ir a la casa que comparten Wanda y Mauro y le advierte que si hace el festejo allí él le dice "te arrancó la cabeza adelante de todo el mundo, así que pensalo", una frase con la que la amenaza y que no deja de repetir una y otra vez.En otra ocasión el futbolista llamó a la rubia como "madre de mier. . . " por hablar telefónicamente con el altavoz delante de los hijos de ambos. Aunque en ese ocasión los improperios vinieron de los dos lados.