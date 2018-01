Cacho Castaña reapareció en la playa de Mar del Plata junto a su mujer

Espectáculos Cacho Castaña pidió disculpas tras frase sobre la violación que generó repudio

A una semana de haber estado en el centro de la polémica por decir la frase "ante una violación inevitable, relájate y goza", Cacho Castaña reapareció públicamente y estuvo en la playa con su mujer Marina y con el actor Matías Santoianni.El cantante se encuentra tomando unos días de descanso en Mar del Plata donde dará dos shows, los próximos 24 de enero y 7 de febrero en Radio City y aprovechó para ir a la playa y hasta se metió en el mar.La semana pasada, en Involucrados, aquí y ahora, Castaña había deslizado la polémica frase, en referencia a que las mujeres debían "relajarse" y hacer lo que ellas quisieran."Pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense? Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas", había dicho.De inmediato, llegaron las críticas al cantante: "Te fuiste al carajo. La frase no es graciosa, es una cagada, es justificar una aberración, dejate de joder", escribió Jorge Rial en Twitter. Malena Pichot, Malena Guinzburg, Lío Pecoraro y Débora D'Amato, entre otros, también se habían sumado al repudio.Horas más tarde, Cacho realizó un video para pedir disculpas y aclarar sus dichos: "No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años"