Una "Estrella" confesó que vivió un momento incómodo con una fan

El desembarco de Julieta Nair Calvo (29) en Las Estrellas la convirtió en la actriz revelación de la ficción por su interpretación de Jazmín, la bella cocinera que vive una tierna historia de amor con Flor (Violeta Urtizberea).



De la mano de su trabajo, Julieta se potenció como actriz y multiplicó su fama. A tal punto que las fanáticas de la pareja de la ficción crearon el fandom Flozmín y durante los meses de grabación su presencia se convirtió en moneda corriente en la puerta de la productora de Colegiales: decenas de chicas aguardaban a Julieta y Violeta para felicitarlas por su trabajo, darles regalos, pedirles una foto... y más.



"La gente es muy respetuosa conmigo. A Pol-ka van muchas chicas, chicos y mamás que acompañan a sus hijos cuando salen del colegio para sacarse una foto. Todos son muy respetuosos con nosotras y nos dan mucho cariño. Entonces, está bueno devolverlo de alguna manera. Yo soy muy agradecida con eso. Si no estuviera esa gente la novela no funcionaría. Uno se ayuda con el otro", le decía la actriz a Ciudad, en noviembre pasado al protagonizar la Nota de tapa, agradecida por las muestras de afecto recibidas.



Sin embargo, siempre hay una excepción a la regla y Julieta relató un incómodo momento que vivió con una fan que se extralimitó.



En una nota con el Pelado López para Ahí vamos, Calvo participó de una divertida sección, en la que tenía que completar frases, y cuando le preguntaron "le puse los puntos a...", sorprendió con su confesión.



"Le puse los puntos a una chica que me vino a ver a la puerta (de Pol-ka) y me toqueteó un poco, en una foto. Hizo la manito tetera", reveló Julieta, poniéndole un freno a la inapropiada conducta de su seguidora. En el video, la actriz describió cómo la joven la abrazó para poder tocarle una lola, mientras posaban juntas para la foto. ¡No es no!



(Ciudad.com)