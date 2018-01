Se complicó la situación judicial de Susana en la causa que le hizo Diego

En diciembre se conoció que la guerra judicial entre Diego Maradona y Claudia Villafañe sumaba un nuevo capítulo en el que quedaba involucrada, e imputada por desobediencia, la mismísima Susana Giménez (por la entrevista que la hizo a la ex del futbolista, en la que hicieron caso omiso de no nombrarlo).

Si bien los abogados del Diez tenían la intención de que la diva fuera sobreseída, la situación judicial de la conductora se complicó. "Susana quedó complicada por un descargo de nueve páginas que ella misma presentó", informó Marina Calabró en Intrusos, según reflejó Exitoína.



"En ese descargo ella confirma que le llegó una notificación en su domicilio, que decía debía abstenerse de divulgar datos del hijo de Diego y también información de él que no tuviera trascendencia social. De esta manera ella misma se puso bajo la figura de desobediencia, que es por lo que fue iniciada la causa y ahora la fiscal le negó el sobreseimiento, por lo que recién en febrero un juez se va a expedir", agregó Marina.



En las últimas horas se conocieron algunas frases de la declaración de la diva en la Justicia, en la que Susana reconoce que recibió la notificación Judicial. En ese sentido, dice que el reportaje "siempre se centró en darle a Claudia la oportunidad de efectuar un 'descargo' respecto a las acusaciones que habían sido ventiladas y tratadas en forma profusa por la prensa, incluso por los aquí denunciantes. Y que ella tuviera también la oportunidad de hacer conocer al público el sobreseimiento recaído en el marco de las innumerables denuncias penales que fueran iniciadas por Diego Maradona y que tanto la hacían sufrir a ella como a sus hijas y su nieto".