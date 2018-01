Aseguran que ex actriz porno cobró US$130.000 por callar su relación con Trump

Un abogado de Donald Trump acordó un pago de 130 mil dólares a una ex estrella porno un mes antes de que se celebraran las elecciones presidenciales de Estados Unidos para que la mujer implicada no diera a conocer un supuesto encuentro sexual con el ahora presidente del país norteamericano.Así lo reveló el diario, que acaba de publicar en su versión online los detalles del acuerdo de confidencialidad celebrado por Michael Cohen, asesor de Trump, y el representante legal de la actriz Stormy Daniels, nacida como Stephanie Clifford.Según reportó el diario económico, Trump y Cliffords mantuvieron el supuesto encuentro sexual después de conocerse en julio de 2006 durante un torneo de golf de celebridades disputado en Lake Tahoe, en el estado de Nevada.asegura que Cohen, al ser consultado sobre el supuesto acuerdo, no negó la existencia del pago. Sólo se limitó a responder: "El presidente Trump una vez más niega con vehemencia cualquier incidente con la señora Daniels".Nacida en Baton Rouge, Luisiana, el 17 de marzo de 1979, Stormy Daniels además de ser actriz, directora y productora de cine porno tuvo también un brevísimo paso por la política, cuando en 2009 anunció a los medios su intención de convertirse en senadora del Estado de Luisiana.