Actriz reveló por qué no hace escenas de sexo: "Pienso en..."

Foto 1/4 Crédito: Nicolás Mellino Foto 2/4 Crédito: Nicolás Mellino Foto 3/4 Crédito: Nicolás Mellino Foto 4/4 Crédito: Nicolás Mellino

Gracias al éxito de "Las Estrellas", Natalie Pérez se convirtió en una de las actrices más populares del momento y tiene muchas ofertas y proyectos para el 2018.



Pero tiene una condición inamovible: No hace escenas de sexo en la ficción. "Es que siempre pienso en mi papá, mi hermano, los amigos de mi hermano, mi abuelo. Digo: 'Malísimo que me vean haciendo eso'. No sé, tal vez a futuro me ofrezcan una peli espectacular con una escena de sexo y no sé qué haría. Hoy elijo no hacer ese tipo de escenas", explicó en una entrevista para la revista ParaTi.



"Depende de cuán seguro esté uno de su decisión. Yo siempre lo sentí así: vi claro que no quería, marqué mi límite y se respetó. Quizás haya gente que es menos pudorosa o que vive el sexo como algo más normal, para mí el sexo es algo normal pero súper íntimo. Tiene que ver con mi intimidad, mi casa y mi novio", continuó la artista.



En otro momento de la entrevista, la diosa definió como "algo conservadora" y agregó: "También me estoy conociendo: hay personas que a los 30 ya se conocen perfecto y otras que a los 50 no se conocen en absoluto. Yo hoy veo claro cosas que antes sentía más irracionalmente, ahora sé por qué hago lo que hago y cuál es el camino".