Bailarina posteó fotos mostrando sus curvas y sus sentimientos

A tres meses de confirmar su relación con Eros Medaglia (23), futbolista de Atlético de Rafaela, Gisela Bernal (31) pasa uno de sus mejores veranos en compañía de su hijo y de su nuevo amor.La bailarina, que es parte del elenco de Stravaganza en Punta del Este, compartió con sus seguidores de Instagram románticas postales desde el destino turístico y no faltaron las fotos sexies "¡Mi amor @medagliaeros te amo! 'Con tu panza y mi panza rozándose, no hay poeta que no haga una canción'", escribió Gisela, citando una frase de una canción de Las Pastillas del Abuelo, junto a una foto con su novio, metidos en una pileta y haciendo gala de sus trabajadísimas anatomías.En otra postal agregó: "Y cuando nadie más está, yo estoy para vos. No importa la distancia, ni el tiempo, solo el Amor más puro y verdadero que puede sentir un ser humano... Gracias a vos conocí todo lo que está bien y con nadie más que con vos quisiera compartir lo que me queda de vida. Te amo, @medagliaeros. La vida a tu lado es magia".