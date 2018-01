Nunca me ahogaré porque tengo flotadores propios ???? Una publicación compartida de belufrancese (@belufrancese) el Ene 9, 2018 at 10:46 PST

Belén Francese se instaló por segundo año consecutivo en San Rafael, Mendoza, para quedarse todo el verano como protagonista de la otra teatral Buscados.Es una de las mujeres más sensuales, pero ese rótulo no le pesa ni la hace olvidar que hay aspectos del ser humano que trascienden la pura belleza física."Me considero una chica real y siempre traté de trascender eso, o con humor o riéndome de mi misma, pero nunca fui esclava de mi cuerpo", afirma, y, luego entre sonrisas agrega: "Yo como lo que quiero. Incluso acá me traen tortas fritas"."No soy fanática de las rutinas pero sí soy disciplinada en tratar de buscar una vida sana. Igual, me doy mis permitidos. Y son bastantes. Las mujeres tenemos que aceptarnos como somos, siempre, y esa es la clave", afirma.Y en las últimas jornadas, desde la región cuyana deleitó a sus seguidores con sensuales postales. "Nunca me ahogaré porque tengo flotadores propios", escribió como epígrafe en una de las mismas.