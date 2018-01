"Sin Photoshop ni retoques", Muriel Santa Ana posó con poca ropa

Para todas las mujeres. las pro aborto libre, las antiabortistas, macristas, kirchneristas, mujeres libres o buenas alumnas del patriarcado. Elle van Tok tiene talles inclusivos, un único precio y comercio justo. Yo no cobro y no es canje. Fotos sin photoshop ni retoques ??? pic.twitter.com/6oQYonU3LM — Muriel Santa Ana (@Murielsantaok) 10 de enero de 2018

La semana pasada Muriel Santa Ana (47) era noticia por sus polémicas declaraciones en contra de Facundo Arana: el actor había dicho que la mujer sólo "se realiza" al "ser madre" o encontrar al "amor de su vida" y, a pesar de que pidió disculpas, la actriz arremetió contra él."Le pregunto a @Facundo_Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. ¿Qué son para él? ¿Seres humanos imposibilitados de realizarse? Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre", escribió vía Twitter la actriz a su colega, quien pidió disculpas públicamente por su frase.Ahora, Santa Ana utilizó sus cuentas en las redes sociales para compartir una producción de fotos muy sensual que realizó para la marca Elle Van Tok, donde se la ve posando en lencería."Para todas las mujeres. Las pro aborto libre, las antiabortistas, macristas, kirchneristas, mujeres libres o buenas alumnas del patriarcado. Elle van Tok tiene talles inclusivos, un único precio y comercio justo. Yo no cobro y no es canje. Fotos sin photoshop ni retoques", expresó.