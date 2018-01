Cinthia Fernández traspasó el hilo dental a Sol Pérez

Esta temporada de verano, Carlos Paz no tendrá uno de sus populares concursos: "La Chica del Verano". Ante la baja del certamen, Cinthia Fernández cedió el título con el que se hizo famosa en ese lugar: el hilo dental.En 2012, la bailarina de "Mahatma" generó un revuelo cuando se paseó semidesnuda por las calles de Carlos Paz, como parte de su campaña para ganar el concurso "La Chica del Verano".Pasaron los años y Cinthia, madre de tres niñas, decidió dejar de mostrarse con esa prenda infartante. En este 2018, Fernández encontró sucesora, Sol Pérez, e hizo el simbólico traspaso de mando.

Sol, que recibió el título de "Reina del hilo dental de oro", opinó sobre la cancelación del certamen de belleza: "El concurso se bajó por una cuestión de cosificación de la mujer. Yo creo que las mujeres somos libres de mostrarnos cómo sea y no por eso te estás cosificando"."Es cosificación si te están obligando a hacer lo que no tenés ganas, te tratan como un objeto y te obligan a hacerlo por el simple hecho de vender. Pero si te sentís bien con tu cuerpo y tenés ganas de mostrarte, sos libre. No te estás cosificando. No por eso sos fácil, un objeto y estás calentando. Simplemente hacés lo que querés", agregó Sol.