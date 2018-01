Tras conocerse el robo a Nancy Pazos en Punta del Este, Magui Bravi contó en la red que un grupo de ladrones entraron a su casa en Buenos Aires y le robaron todo, además de destrozar el lugar.



Indignada y dolida, la bailarina, actriz y conductora contó a través de su cuenta de Twitter: "Me robaron todo en mi casa de Buenos Aires, me rompieron todo. Con lo que me costó cada cosa".



"Uno se mata laburando para esto. Para tener miedo y no querer vivir más en ese lugar. Ni en este país", concluyó.