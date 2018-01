El secreto de Miriam Lanzoni para tener su impactante cuerpo

Miriam Lanzoni, actriz que está haciendo temporada en Carlos Paz, contó a Cadena 3 las claves para mantener una figura espectacular.La modelo, ex de Alejandro Fantino, comentó sobre una técnica que realiza hace un año, "barregym".Se trata de "gimnasia en barra", una actividad de "baile combinado con técnicas de danza", señaló.Sobre los resultados del ejercicio comentó que "da mucha laxitud"."Trabaja mucho stretching y en la tonificación", agregó.La modelo señaló que "hacer gimnasia por gimnasia la aburre".Además del ejercicio, la actriz dijo que tiene "una muy buena alimentación".Señaló que es de "buen" comer y que ello la "hace sentir bien"."Como muchísimo, no soy vegetariana pero no me tienta la carne roja, pero como de todo", aseguró.