Luly Salazar, contundente sobre Redrado: "Se va a arrepentir mucho"

Luciana Salazar está disfrutando a pleno de su maternidad a menos de un mes de haberse convertido en mamá de Matilda a través del método de subrogación de vientre. Desde entonces, la modelo afronta esta nueva etapa de su vida alejada de Martín Redrado y, según sus últimas declaraciones, no tendría intenciones de acercarse a quien fuera su ex pareja.Luciana se sinceró en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial "Agarrate Catalina" por La Once Diez y fue determinante al responder sobre si su ex la había llamado tras el nacimiento de su hija. "No, no me llamó pero tampoco me interesa...Ni siquiera me dio la sensación de que tenga esa intención", aseguró, desilusionada, publicóLuego de la polémica que generó en Twitter, en diciembre del año pasado, al publicar una seguidilla de mensajes contra su ex en forma de reclamo, ahora la actriz se refirió a aquellos comentarios que publicó y que habían movido el avispero de las redes sociales. "¿Cuándo les vas a contar la verdad a tus hijos a la sociedad", preguntaba Lulipop en aquel entonces."Yo necesitaba que diga la verdad de algo que para mí era importante y me estaba lastimando. Pero bueno, si él no lo quiso hacer, no lo quiso reconocer, yo dí mi palabra que no lo iba a hacer", dijo la rubia.La modelo, que fue pareja del economista durante siete años, fue contundente y, tras varios idas y vueltas, cerró la puerta para una nueva oportunidad en el amor junto a Redrado en el futuro: "Para mi es definitivo, yo no quiero saber nada. Creo que se va a arrepentir mucho, pero será cuestión de él y de cómo está con su conciencia"."Es una historia muy, muy larga y es mejor dejarlo ahí. Yo duermo tranquila porque sé que hice las cosas bien, eso es lo importante. Lo demás, no me interesa más nada...", concluyó Salazar, poniéndole un punto final a su vínculo con Redrado. ¿Habrá vuelta atrás?