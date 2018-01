El sorpresivo romance de Charlotte Caniggia con un integrante de la familia Fort

El año nuevo trajo un sinfín de nuevas relaciones que explotan en el Este uruguayo. En esta oportunidad vuelve al ruedo Charlotte Shantal Caniggia, quien está viviendo un romance apasionado con uno de los sobrinos del fallecido empresario chocolatero, Ricardo Fort.Dejando de lado Europa, los Caniggia eligieron pasar la temporada de verano en Punta del Este, donde las fiestas, los amigos y sobre todo los amores de verano son factores importantes para una temporada bomba.Atrás quedó el romance con Lhoan y finalmente el periodista de espectáculos Ángel de Brito confirmó que la joven y Thomas Fort están viviendo un amorío de verano.El periodista contó que a los chicos los presentaron amigos en la noche esteña y que además de tener millones de dólares en común, la música es una pasión que los une. La buena onda fue tal que el intercambio de mensajes por whatsapp no tardó en llegar y tanto Charlotte como Thomas estarían dispuestos a darle rienda suelta al amor.Según publicó, la hija de Claudio Paul se encuentra en medio de una ola de conflictos que involucran a su ex pareja, el cantante, Lohan. Días atrás la rubia disparó contra él: "Yo lo ayudé un montón. Me debe plata porque le presté 123 mil pesos. Le daba cuando no hacía presencias para que pagara su auto y encima me trataba re mal. Tengo miedo de que me haga algo", dijo.Además agregó: "No le pienso hacer ningún juicio porque le tengo miedo a qué me pegue o me haga algo. No puedo seguir cerca de él", sentenció.

Thomas es hijo de Jorge Fort, hermano mayor de Ricardo que actualmente maneja la empresa familiar. Además, el sobrino de Ricky heredó el amor por el arte de su tío y su abuela Martha.