Habló el abogado de la policía-vedette: "Quiere cumplir el sueño de su vida"

Espectáculos Desafectaron a una policía que trabaja como vedette en un teatro

Hace unos días, cuando por fin se cumplía su gran anhelo, había escrito en las redes que no quería "despertar", si acaso lo que estaba viviendo era un sueño. Es que había logrado debutar como vedette en un escenario teatral, nada menos que de la mano de Carmen Barbieri y en plena temporada veraniega en su ciudad, Mar del Plata. Sentía que pasaba por su mejor momento. Pero apenas una semana después recibió una noticia que la golpeó, porque quedó al borde de ser despedida de su trabajo. Romina Arias, de 37 años y madre de tres chicos, es sargento de la Policía Bonaerense, y ayer las autoridades de la fuerza de seguridad resolvieron "desafectarla".Según explicaron fuentes de la Policía Bonaerense, hacía poco más de dos meses la suboficial había iniciado un expediente interno para pedir permiso para trabajar en una obra teatral durante la temporada de verano. Se trata del show del elenco que encabeza Carmen Barbieri, "Magnífica", en el teatro Corrientes, una de las más taquilleras del verano. En el espectáculo también trabajan, entre otros, Valeria Archimó, Luisa Albinoni y Federico Bal.La explicación oficial es que "en el marco del lanzamiento del Operativo Sol incipiente, por razones operativas, debido a la carga horaria y la necesidad de optimizar los recursos humanos por la temporada veraniega, se resolvió no avalar su pedido y fue notificada de tal medida". Lo que siguió, según fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, fue una desobediencia por parte de la sargento Arias: "Luego, al no cumplir con la orden que resolvieron sus jefes, fue desafectada por la Auditoría General de Asuntos Internos".Su desobediencia se descubrió a partir de las felicitaciones que recibió, justamente, en su Facebook.La policía-vedette prefirió no hablar con los medios tras la difusión de su situación, si bien en un primer momento había anunciado una conferencia de prensa. Quien sí lo hizo en su lugar fue su abogado, Juan Ignacio Giovanettoni, quien aclaró en principio que la suboficial "no fue echada de la Policía". También agregó: "Ella está sometida a un sumario administrativo y está suspendida en su actividad en la Fuerza, no está exonerada. Sigue perteneciendo a la Policía Bonaerense".El abogado Giovanettoni no habló de cuestiones legales. Sólo dijo que lo que seguía era "hacer un breve descargo para que se normalice todo a la brevedad". Su idea es tratar de llegar a un acuerdo. "Romina es una peleadora y dará batalla. Ahora pelea por la continuidad en su trabajo, que además lo necesita para vivir".En el curriculum de la sargento Arias hay otros logros, incluso algunos sobre el ring: la mujer es campeona sudamericana de Full Contact en la Federacion Argentina de Kick Boxing. "Me encanta entrenar", escribe en su muro de Facebook. Representó al país en varios torneos.Cuando se presentó al casting, a los productores de "Magnífica" les atrajo el perfil de la joven, oficial de policía, exitosa deportista y bailarina. Carmen Barbieri ya le había encontrado apodo: "La nueva Pocahontas", la bautizó.En una entrevista en Canal 10 de Mar del Plata, cuando apenas había sido seleccionada para la obra, decía que entendía que el suyo era "un caso único", como vedette y policía, y que lo había plantado a sus jefes para que no hubiera inconvenientes.Ahora es su abogado quien reclama: "Ella quiere llevar una vida normal, la de una persona que se desempeña en una fuerza policial y que después de su horario, y con el correspondiente descanso, quiere cumplir el sueño de su vida, que es subirse al escenario". Fuente: (Clarín).-