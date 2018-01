Mostró sus exuberantes curvas y protagonizó un sensual "piletazo"

Instalada en las sierras cordobesas, Rocío Robles (25) despliega toda su belleza sobre el escenario en la comedia La isla encantada, protagonizada por Pedro Alfonso. Flamante soltera, tras confirmar su nueva separación de Tyago Griffo, la bailarina de ShowMatch calentó Carlos Paz con su sensual figura.La morocha brindó un móvil en vivo a Los Ángeles de la Mañana y, al verla con un bikini muy sexy, la tentación fue demasiada. "Quiero que la bomba Robles inaugure la pileta de nuestro móvil. Sí, piletazo Rocío, tenes un lomazo. Cerramos el programa con tu piletazo", le propuso Ángel de Brito. Y para deleite del público, la bailarina accedió.

"Estoy soltera, decidimos separarnos. Desde que él se fue del Bailando, fue una pelea tras otra. Tratamos de estar bien, pero la verdad es que no pudimos. Llegamos a Carlos Paz y creíamos que las cosas iban a ser distintas, pero no. Y creo que para estar mal, no tiene sentido", había explicado sobre el final de su romance.