Con 51 años, se relaja en topless y colaless

En los años noventa, María Fernanda Callejón ocupaba un lugar similar al de Sol Pérez hoy, una diosa súper sexy que ratoneaba a todos y todas. Si bien los años pasaron y las prioridades de ella cambiaron -ahora abocada a la crianza de su hija Giovanna-, lo que no perdió vigencia fue su lomazo.Así lo demostró la actriz en unas reciente publicaciones que levantaron la temperatura en Instagram. "Después de un año agitado y de muchísimo trabajo etc x fin acá relax", escribió la morocha junto a una foto en la que se la ve en la pileta recostada sobre un colchón inflable en topless y con una tanga colaless.Para recibir el nuevo año, Fernanda reincidió en el asunto y mostró una serie de fotos de cuerpo entero en las que se aprecia su sensual cuerpo enfundado en un diminuto bikini negro. Como era de esperar, de inmediato sus seguidores la llenaron de piropos y bendiciones, y no faltó la que le pidió la receta para tener ese lomazo.