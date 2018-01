Nancy Pazos volvió a mostrar su figura en bikini

Día soñado ???????? Una publicación compartida de Nancy Pazos (@nancypazos) el Ene 2, 2018 at 9:49 PST

"Vacaciones totales después de un año súper intenso". Así resumía Nancy Pazos (49) sus primeros días de relax tras un 2017 a puro trabajo con Bailando 2017, Los Ángeles a la Mañana (en 2018 no formará parte del equipo) y la radio.Luego de pasar increíbles momentos en un paradísiaco hotel de Cancún y cruzarse a Miami con sus tres hijos Teo (15), Nicanor (13) y Tonio (7), frutos de su relación con Diego Santilli, la periodista disfrutó de la costa esteña.Fielmente custodiada por sus pequeños, Nancy volvió a posar en bikini para su fotógrafo de lujo: "Foto by Tonio Santilli Pazos. "Así veo a mi mamá". No pregunten por qué hace que me arrodillé, calculo que para verme a su altura", detalló Pazos en Instagram junto a una de las postales de su viaje a Uruguay.Además, la expanelista, que esta temporada hará teatro en Mar del Plata, lució orgullosa su figura con un traje de baño de 2 partes: "Empecé el programa con 85 kilos, estoy en 69 y medio. Estoy chocha. En realidad, no es una dieta tradicional. Estoy con una médica que me trató la parte hormonal, que todas las mujeres tenemos a esta edad. Me cambió la vida. No fue el Bailando, porque en ShowMatch estuve en el mismo peso", decía, feliz de perder 16 kilos, al finalizar su participación en el programa que conduce Ángel de Brito por eltrece.