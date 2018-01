"Never pony": Investigan a Serafo Dengra por presuntas estafas

El ex jugador de los Pumas y estrella de las redes sociales Serafín "Serafo" Dengra quedó bajo la lupa de la Justicia en una investigación por asociación ilícita sobre una banda dedicada a cancelar de forma fraudulenta deudas ante la AFIP.

De acuerdo con lo que publicó hoy, Hugo Alconada Mon en La Nación, Dengra está bajo sospecha por haber sido presuntamente quien captaba nuevos clientes dentro del mundo del rugby y el resto de su círculo social.



Serafo ya prestó declaración indagatoria ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, junto con otros 24 sospechados de integrar esa asociación ilícita que tenía varios propósitos: facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) también falsas y planes de pago "especiales" de deudas fiscales, manipulados a través del área de sistemas de la AFIP. Se estima que el desfalco fue de más de 1000 millones de pesos.



Por su parte, el ex rugbier declaró: "Sólo quise ayudar a unas personas, pensando que era de buena fe, para que pudieran obtener una moratoria, pero usaron mi nombre para armar lío". En ese sentido, agregó: "Sólo relacioné a una empresa, pero yo no tengo nada que ver, por eso yo sigo en libertad".